Aurora Ramazzotti condivide la foto scattata subito dopo aver scoperto di essere incinta | c' è anche Michelle Hunziker

(Di venerdì 14 ottobre 2022)hadiormai tre mesi fa. Inizialmente la influencer ha tenuto nascosta la gravidanza, per poi comunicarla con un video sui social. Pochi minuti fa ha condiviso larisalente a pochi secondila scoperta del test di gravidanza positivo. A settembre, su un numero di "Chi", Alfonso Signorini scriveva cheaveva da pocodi. La notizia fece il giro del web. Moltissimi giornali online, negli ultimi quattro anni, si erano 'divertiti' nel pubblicare video eche mettevano in risalto un 'pancino sospetto' della influencer. Molto spesso, la figlia di Eros ripostava quegli articoli sui ...

Retroscena da gravidanza . Ormai da settimane,ha confermato pubblicamente con un video su Instagram la sua dolce attesa. Ma ai fan non basta, vogliono di più e la curiosità impazza. Soprattutto se la figlia di Michelle si rende ...è incinta e molto presto farà diventare nonni Michelle Hunziker e papà Eros. Insieme a Goffredo Cerza attende il suo primo figlio, ma ci ha messo un po' prima di confermare le ... Aurora Ramazzotti ha raccontato il desiderio della gravidanza: «Voglio essere una brava mamma» Aurora Ramazzotti - figlia di Eros e di Michelle Hunziker - fra pochi mesi diventerà mamma per la prima volta. La 26enna infatti aspetta il ...Quel momento speciale con mamma Michelle e la persona, tra gli amici, che per prima ha ricevuto la lieta notizia: parla Aurora ...