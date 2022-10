Atalanta | i convocati contro il Sassuolo | torna Djimsiti | assente Hateboer per squalifica

Atalanta

Gli altri assenti L'deve ancora rinunciare per questa giornata al suo bomber Zapata e ... l'esterno della Costa d'Avorio e l'attaccante italiano sonoma difficilmente li vedremo ...... tecnico del Sassuolo , che in occasione del match contro l'tornerà ad avere a ... Ovviamente non sono ancora al top della forma, ma il ritorno tra inon può che strappare un sorriso ... Atalanta-Sassuolo: i convocati Gasperini chiama 20 calciatori per la gara in programma domani sera alle 20.45 al Gewiss Stadium contro i neroverdi Lista corta di convocati per Atalanta-Sassuolo, con Gian Piero Gasperini che ha sele ...Dopo aver salutato il primo quarto del campionato, le squadre di Serie A si proiettano verso l'ennesimo tour de force di partite, quelle che chiuderanno.