Associazione Libero teatro | inaugurazione del progetto ‘Dreams’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’inaugura il“DREAMS” promosso nell’Ambito B1-Comune Capofila Benevento, finalizzato all’inserimento in attività sportive e culturali di minori, di età compresa tra i 6 ai 18 anni non compiuti, appartenenti a nuclei familiari fragili e residenti nei comuni dell’Ambito B1. La consolidata esperienza dinella formazione culturale ed artistica delle nuove generazioni sia in campo teatrale che cinematografico, la costante collaborazione con le Scuole di Benevento e provincia, rappresentano una garanzia per il successo di questa iniziativa che nasce attorno al, lo usa come forza motrice, punto di partenza e di arrivo, strumento di aggregazione nel fare e nel far fruire, arte che ...