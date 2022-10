Aspirante sottosegretario sbaglia gli auguri per La Russa Ecco chi è

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Qualcuno lo dà tra i papabili sottosegretari o comunque al vertice amministrativo di qualche ministero, come quello della Giustizia. Probabilmente, ieri, per questo Catello Maresca, magistrato in attività a Campobasso e leader del centrodestra nel consiglio comunale di Napoli, si è affrettato a far pervenire tramite Facebook i suoidi buon lavoro al neo presidente del Senato Ignazio La. Sta di fatto che non è sfuggito un errore che ha commesso tra gli hashtag. Ad un certo punto, infatti, dopo il cancelletto, Maresca ha scritto “terza carica dello Stato”. Non è così: il ruolo che va a ricoprire Laè descritto dalla Costituzione come seconda carica dello Stato dopo quella del Presidente della Repubblica. Come terza carica dello Stato si intende il presidente della Camera dei Deputati ...