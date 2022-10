Asl Rieti | successo per l’Open Day della Giornata Mondiale della Vista

Nelle province si registrano 857 nuovi casi: nelladi Frosinone sono 281 i nuovi casi e 0 i decessi; nelladi Latina sono 285 i nuovi casi e 0 i decessi; nelladisono 88 i nuovi ...Nelle province si registrano 857 nuovi casi: nelladi Frosinone sono 281 i nuovi casi e 0 i decessi; nelladi Latina sono 285 i nuovi casi e 0 i decessi; nelladisono 88 i nuovi ...(Adnkronos) – Sono 38.969 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 15 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...