Asd Atletico Sannio 5 | si alza il sipario sulla formazione di futsal femminile FOTO

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del(Bn) – Un misto di emozione ed entusiasmo. Così si possono spiegare le facce delle protagoniste della neonata società di calcio a cinque Asd5. Ilsi èto ieri sera, in un’atmosfera di grande entusiasmo, a San Giorgio delcon la presentazione ufficiale al centro sportivo Francesca dello staff e delle giocatrici che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie C Figc. Un progetto tutto in rosa, a partire dalla società composta dalla coppia Zaira Forgione, presidente e allenatore, Emilia Diario, vice presidente, preparatoree giocatrice e Mariantonietta Zullo, segretaria e giocatrice. Marianna Insogna sarà la sostenitrice di questo progetto. Un gruppo di ragazze che hanno ...

anteprima24.it

