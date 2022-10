Ascolti Tv Analisi 13 ottobre | il finale di Tataranni col botto e i vipponi soffrono per la sconfitta di Egonu e company col Brasile Parlamento | Panella | Mentana e Gruber ok Del Debbio batte Formigli

L'de La Stampa fa acqua da tutte le parti. Tamburrino (copia senza citare anche stavolta) fa pezzo 'politico'. Viale Mazzini crolla a picco Ci sono dei flop ma Rai1 è in crescita nel daytime e ...Secondo un'di Omdia quasi il 60% degli abbonati Netflix globali potrebbe scegliere l'... Appena scelta, tra la sorpresa di molti, BARB per le rilevazioni degliin UK, in Usa Netflix ...Ascolti Tv Analisi 12 ottobre: Zingaretti tiene lontani Pio e Amedeo. Mentana fa il triplo di Balivo. La bella Inter su Prime contiene la Champions su Sky La bella replica di Montalbano, La Gita a Tin ...L'utima puntata di stagione di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore su Rai1 e l'ottavo appuntamento con il Grande Fratello Vip su Canale 5: questi i due programmi che ieri, giovedì 13 ottobre 2022, si ...