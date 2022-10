ASCOLTI TV 13 OTTOBRE 2022 | L’ULTIMA DI IMMA TATARANNI 24 | 1% | CALA IL GFVIP 19 | 5% | ITALIA-BRASILE 10 | 4% | L’ELEZIONE DI LA RUSSA 17 | 5% | IL PARADISO 21 | 5% VS AMICI 19% | VOLA LA7

(Di venerdì 14 ottobre 2022)TV 13· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – 1072 20.94Tg1 Mattina – 715 15.60UnoMattina – 811 18.60Tg1 Speciale – 1307 17.46Storiene – non in ondaÈ Sempre Mezzogiorno! – non in ondaTg1 – 2793 22.12Pres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – 1623 15.70delle Signore – 1917 21.53Pres. Vita in Diretta – 1554 18.00Vita in Diretta – 1986 20.00Reazione a Catena – 3108 23.06Reazione a Catena – 4332 26.03Tg1 – 4724 23.72Soliti Ignoti – 4409 20.31– 4366 24.15 x x xPorta a Porta – 969 13.56 Prima Pagina – xTg5 – 1240 24.26Mattino 5 News – 896 19.77Mattino 5 News – 944 21.67Forum – 1503 20.02Tg5 – 2744 22.31Beautiful – 2425 18.81Una ...

Dopo le ottime prime due puntate in termini di, adesso è tutto pronto per una terza puntata ... le imitazioni della terza puntata In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, il 14......dal 20il posto lasciato vacante dalla serie con Vanessa Scalera verrà occupata da Vincenzo Malinconico - Avvocato d'insuccesso, che potrebbe avere anche una seconda stagione (se gli...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...