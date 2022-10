Mashable Italia

Scopriamo, insieme al team di SumUp,accettare pagamenti con POS anche senza partita IVA . ... compresi contactless, Chip&Pin, Google Pay ePay. Il POS è, inoltre, studiato per funzionare in ......grado di fare fronte comune assieme agli altri partner Google contro il dominio indiscusso di...da tradizione dei prodotti della casa coreana lo smartwatch è estremamente ben costruito , con ... Apple come una banca, in America arriva il conto risparmio per chi usa la carta di credito della Mela Ambizioni sempre più finanziarie per Apple: il celebre marchio intende lanciare un conto di risparmio ad alto rendimento in collaborazione con Goldman Sachs. Cosa significa e come può evolversi.Apple ha pensato bene di integrare la ricarica inversa negli iPhone. Si tratta di poter condividere via wireless due device contemporaneamente ...