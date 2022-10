Anna Falchi e Walter Rodinò beccati in un pomeriggio speciale

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Sono una coppia bellissima, il loro è un amore che la conduttrice fino a poco tempo fa non si aspettava. Lae il suo nuovo compagno sono statiinsieme in un. E’ la rivista Gente a pubblicare le loro foto: sono in giro tra le vie di Roma, fanno shopping ma poi si concedono baci dolcissimi al tavolino di un bar.due splendidi 50enni che si frequentano dall’estate e che adesso pensano sia una storia importante, nonostante le precedenti storie. La conduttrice ha detto addio alla lunga storia con Andrea Ruggeri. Trae il giornalista e politico è durata ben 11 anni, è finita forse ...

Today.it

La storia d'amore tra la showgirl e l'esperto di comunicazione procede alla grande, come mostra il settimanale ...Per i due 50enni un pomeriggio romano spensierato tra shopping e baci ... Le foto di Anna Falchi e Walter Rodinò, sempre più innamorati La storia d'amore tra la showgirl e l'esperto di comunicazione procede alla grande, come mostra il settimanale Gente ...Anna Falchi e Walter Rodinò sono due splendidi innamorati. I due cinquantenni sono stati pizzicati dal settimanale “Gente” a spasso per le vie di Roma intenti ora nello shopping sfrenato, ora nei baci ...