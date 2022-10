Andrea Ruggieri | «Io escluso? Non sono molto simpatico a Tajani e nemmeno alla Fascina»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) «La mia esclusione? Non credo di staree Barelli. Ma, onestamente».a “Un Giorno da Pecora”, su Radio 1 Rai, torna a parlare del suo nome “cancellato” dalle liste. Non nasconde rabbia e delusione. «Mi hanno proposto una roba ridicola. Io gli ho detto che facevano prima a chiedermi espressamente di abbandonare».: «È Forza Italia che ha lasciato me…» «Gli ho fatto due controproposte. Erano fattibilissime, non pestavano i piedi a nessuno dei miei colleghi uscenti. Ma non mi hanno neppure risposto. Da allorapassati quasi due mesi, e non ho mai avuto il piacere di ricevere una motivazione di quella scelta. Se lascio Forza ...