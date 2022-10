Amici 22 | Arisa fidanzata dopo Vito Coppola? Rivelazioni su vita privata

(Di venerdì 14 ottobre 2022)essere migrata verso altri lidi,è tornata ad22. Lo stop di un anno dal talent di Maria De Filippi le ha permesso di partecipare in qualità di concorrente a Ballando con le Stelle che le è valsa la vittoria con. La coppia è stata una delle più chiacchierate tra tutte le edizioni del programma condotto da Milly Carlucci: tra loro era nata una relazione. Il ballerino napoletano, oggi nella trasmissione inglese Strictly Come Dancing, ha confessato di recente di condividere con l'artista solo un rapporto dizia. Oggi? Sembra aver dimenticatocon un altro uomo. La rivelazione è arrivata durante l'intervista concessa al settimanale Gente: "Ho un'zia profonda ...

Luca nelle scorsa stagione ha partecipato al talent '' condotto da Maria De Filippi e proprio ... 'Annalisa,e Anna Tatangelo. Sono loro le mie preferite ma ce ne sono altre come Emma Muscat, ...Federica ea confronto adNel daytime di ieri di22 è andato in onda l'emozionante confronto trae la sua allieva Federica Andreani . L'insegnante del talent show di Maria De ...La cantante Federica si racconta ad Amici emozionando la sua coach Arisa. Tempo di confessioni ed emozioni per Federica Andreani ad Amici. La giovane cantante della scuola è stata convocata dalla sua ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...