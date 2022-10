Ambrosini | “Il Milan è padrone del proprio destino anche in Europa” | News

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Massimo, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al percorso in Champions League del

... Marco Cattaneo - Massimo- Marco Parolo Tuttosport intervista Massimo, ex calciatore del, oggi commentatore a Dazn . Parla del Napoli, facendo i complimenti a Spalletti ...Tra i testimonial dell'iniziativa Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, e Massimo, ex capitano del, oggi commentatore tv. I fondi raccolti con la campagna andranno a sostegno di ...L'ex capitano rossonero Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di Tuttosport questa mattina e ha risposto così a una domanda su De Ketelaere: "Non punterei solo su di ...Da uno storico ex capitano al giocatore simbolo di questo nuovo Milan. Intervistato dall’edizione odierna di Tuttosport, Massimo Ambrosini ha parlato di Rafael Leao, eletto MVP dell’ultima Serie A.