Amaurys Perez a rischio squalifica al Gf Vip | “Ha bestemmiato?”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022)hain diretta al Grande Fratello Vip? Sono in corso le verifiche e lo scopriremo durante la puntata di lunedì prossimoha? Alla fine dell’ottava puntata Alfonso Signorini ha detto che il programma stava effettuando una verifica perché un concorrente avrebbein diretta. Come da regolamento quindi rischia ladal reality show. Signorini non ha fatto il nome del vippone che sarebbe coinvolto ma in rete è stato pubblicato un video che riguarda lo sportivo. L’audio non è chiarissimo e l’uomo è stato ripreso subito dopo la sorpresa della mamma di Luca al vippone che durante la puntata ha raccontato di sé prima di ricevere la sorpresa in Mistery Room. Leggi anche–> Grande Fratello ...