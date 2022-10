Amatori Napoli Rugby | si alza il sipario sulla stagione 2022-2023

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 5 minuti. In Sala Giunta è stato presentata la squadra dell’, pronta a disputare al meglio il terzo anno consecutivo in serie A. Debutto interno per capitan Alessandro Quarto e compagni domenica 16 ottobre contro Cavalieri Union Prato Sesto (ore 15.30). “Siamo orgogliosi di rappresentare il Sud e le aspettative sono alte”, ha affermato in conferenza stampa il presidente del club Diego D’Orazio. “Abbiamo avuto difficoltà legate alla pandemia, ma ora ci apprestiamo alla ripartenza con un cambio generazionale. Affronteremo il nuovo anno con spirito di rivalsa, voglia di partecipare e di dimostrare quello che abbiamo fatto. L’entusiasmo c’è e siamo fiduciosi che a lungo termine il lavoro pagherà”, asserisce ...

