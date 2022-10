Alpine Alpenglow Concept | quando la sportiva diventa a idrogeno – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Un portale spaziotemporale sul futuro del marchio: è questo il significato della, prototipo per unaestrema alimentata a. Sotto la carrozzeria si nasconde un powertrain fuel-cell: il più semplice degli elementi della tavola periodica, l’appunto, viene adoperato per generare elettricità (e vapore acqueo di scarto) attraverso una reazione chimica fra– conservato allo stato liquido all’interno di appositi serbatoi – e ossigeno. La corrente prodotta va poi a alimentare il propulsore elettrico, di cui però non si conoscono le specifiche. Ma non è solo questione di powertrain: la vettura, infatti, anticipa contenuti tecnici e ambizioni del marchio francese, nato da una costola della Renault ma pronto a battagliarsela con brand ...