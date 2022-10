Alluvione nel Cosentino | strade e abitazioni allagate | gli interventi dei vigili del fuoco – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Una violentasi è abbattuta tra Calabria e Basilicata nella zona dell’Alto Tirreno, in particolare sulle province di Cosenza e Potenza. I danni maggiori si sono registrati nel comune di Tortora, in Calabria, dove si sono verificati diversi allagamenti di. La pioggia ha fatto straripare un canalone e la corrente ha trascinato via numerose auto. La SP2 che collega il comune alla sua frazione marina è diventata inagibile per il fango e i detriti. Colpito anche il comune di Maratea, in Basilicata, in particolare la frazione di Castrocucco. Diverse squadre didelsono al lavoro per rispondere alle numerose richieste di soccorso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.