Allegri ha tutti contro? Le conseguenze sono terribili

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 14 ottobre 2022)deve dimostrare, in questo momento complicatissimo, di avere il gruppo in mano; il tecnico, però, non sembra avere la piena fiducia. La Juventus è sprofondata nel baratro più totale; dieci punti di distanza dal primo posto e sette dal quarto che rischia di essere, per il terzo anno consecutivo, l’obiettivo primario dei bianconeri. Situazione ancora più grave in Champions League dove solo la matematica tiene in piedi Bonucci e compagni ma, se andiamo a vedere calendario e classifica, è praticamente impossibile vedere i ragazzi dinei sorteggi per gli ottavi di finale. A proposito del tecnico, non è una situazione semplice con il gruppo (o una parte di esso) che sembra non seguirlo più. Cerchiamo di capire meglio questa situazione. LaPresseLo abbiamo detto più e più volte, siamo nel momento più complicato della stagione (e forse degli ...