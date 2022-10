Allagamenti e frane per il maltempo | le regioni dove è ancora allerta meteo

E' ancora chiusa l'autostrada Trapani - Palermo, la diramazione della A29, dopo glie ledi ieri. Per chi prende l'autostrada, a Birgi, è necessario fare una deviazione sulla Strada Statale 115. = '1665733067' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (...Continua l'ondata di maltempo nel Sud Italia, dopo la Sicilia - dove l'allerta della protezione civile scende da arancione a gialla - oggiedin Basilicata , con scuole chiuse a Maratea . Si contano i danni anche in Puglia , 120 gli interventi vigili fuoco nel leccese, a Gallipoli in poche ore sono caduti oltre 100 ...TORTORA Il maltempo ha sferzato in serata l’alto Tirreno cosentino provocando danni, allagamenti e disagi soprattutto nei territori di Tortora e di Santa Maria del Cedro. Situazione particolarmente se ...Nel Trapanese a causa della pioggia le strade si sono trasformate in torrenti, soccorse 30 persone tra cui due neonati e una bambina di 5 anni. 120 interventi dei vigili nel Leccese, scuole chiuse a M ...