“Alfonso | adesso basta” Rivoluzione al GF Vip 7 | il concorrente attacca forte E accusa

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 7, l’ottava per questa scoppiettante e criticata edizione, Attilio Romita si è espresso a nome di tanti altri, meno coraggiosi, inquilini di Cinecittà mettendo in atto una sorta di. Il suo voto è stato contro Pamela Prati e ha spiegato adSignorini di essere stufo dei privilegi del format. Non è il primoad essersi ribellato e lamentato dei trattamenti speciali che il GF Vip 7 riserva sin dal debutto del reality nei confronti di Pamela Prati. Una presa di posizione, quella di Attilio Romita, che gli ha fatto guadagnare consensi tra il pubblico e tra gli altri coinquilini. Dopo la puntata ha continuato a criticare gli autori. Attilio Romita controSignorini “Allora diciamo che ciò che sta succedendo non va bene. Da qui ne ...

... si è limitato a dire di non ricordarsi della Ferruzzi, anche perché ai tempi del loro primo incontro era molto diversa da come appare. Eleonire Ferruzzi, confessioni choc nella notte......devo essere discriminata Ho anche parlato conSignorini su Instagram, il quale mi ha detto che non faccio del male a nessuno e che ha capito come sono. Ma comunque non sono entrata,...Sapete che lavoro faceva Alfonso Signorini prima di diventare giornalista e conduttore Oggi la sua carriera è arrivata davvero all’apice del successo. Alfonso Signorini, oltre a condurre il Grande Fr ...Una fan chiede ad Alfonso Signorini il reintegro nella casa del Grande Fratello di Ginevra Lamborghini, squalificata per la frase su Marco Bellavia.