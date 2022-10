Alessia Pifferi chiede una foto della figlia morta di stenti Nuove analisi nella loro casa

IL GIORNO

, il generale Garofano/ "Potrebbe essere stata plagiata da qualcuno"Milano, 14 ott. " Nuovi esami per capire altri dettagli sulla morte di Diana, la piccola di 18 mesi per la cui morte (di stenti) è in carcere la madre. Il gip di Milano Fabrizio Filice ha accolto l'istanza in cui i legali, gli avvocati Solange Marchignoli e ... Alessia Pifferi, la mamma della bimba morta di stenti: "Voglio una foto di Diana" La donna accusata di aver fatto morire di stenti Diana, 18 mesi, mentre lei era andata via una settimana col fidanzato ...(Adnkronos) – Nuovi esami per capire altri dettagli sulla morte di Diana Pifferi, la piccola di 18 mesi per la cui morte (di stenti) è in carcere la madre Alessia. Il gip di Milano Fabrizio Filice ha ...