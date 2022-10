Alessandro Greco non si contiene | Affondo tremendo alla concorrenza | li ha demoliti

Leggi su specialmag

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Uno dei volti di Rai 2 non si è riuscito a trattenere e ha rivelato ciò che pensa di due volti di Mediaset. Le sue parole sono lame Rai 2 (Youtube)Anche per Rai 2 è iniziata la nuova stagione televisiva. Il secondo canale sta investendo molto nei nuovi progetti, cercando una propria identità che sappia coinvolgere anche il pubblico più giovane. L’arrivo in rete di Stefano de Martino è stato sicuramente un successo in questo senso, così come quello diCattelan in seconda serata. Nelle prossime ore inizierà anche un altro programma molto atteso, condotto da una delle stelle di Rai 2. Nelle ultime ore, però, proprio lui non è riuscito a contenersi e ha rivelato tutto ciò che pensa di una delle coppie più iconiche di Mediaset: li ha. Rai 2,parla di loro...