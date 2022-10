Alessandra Mussolini nei panni di Lady Gaga sfida Valeria Marini in versione Patty Pravo Ma ci saranno anche le imitazioni di Claudio Baglioni e Stanlio e Ollio

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nuovo appuntamento, il terzo, con Tale e quale show, in onda stasera in diretta alle 21.25 su Rai 1. Risate, divertimento, e stupore per la bravura degli undici protagonisti capaci di essere davvero “tali e quali” al cantante che imitano, sono garantiti. E se lo show regala sempre emozioni, stasera intende sorprendere davvero: sono previste grandi performance e un omaggio al mito di. I concorrenti e i giudici di “Tale e Quale Show 2022” guarda le foto Leggi› ...

... Elena Ballerini sarà Céline Dion Rosalinda Cannavò nei panni di Dua Lipa Samira Lui imiterà Gaia Valeria Marini cercherà di imitare Patty Pravosarà Lady Gaga Valentina Persia ...Stasera andrà in onda una nuova puntata del talent show vip condotto dal presentatore toscano. E tra i concorrenti in gara c'è anche, che stavolta dovrà imitare l'eccentrica cantautrice americana Lady Gaga. Come se la caverà nei suoi panni Chissà, intanto ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero ...Alessandra Mussolini, che fine ha fatto il marito Mauro Floriani dopo la faccenda delle baby squillo. Scopriamo tutto nell'articolo!Alberto Matano non riesce a mandare avanti la puntata per le troppe risate. Cosa è accaduto a La vita in diretta Alberto Matano è un grande conduttore televisivo, uno dei più importanti della televis ...