Alassio GameChain City | ecco i vincitori della startup competition ed i risultati della ricerca sul Metaverso in Italia

Un evento che ribalta il concetto di virtuale e porta l'innovazione a diretto contatto con le persone. Dal 7 al 9 ottobre partirà la prima edizione diCity, evento in cuisi trasformerà in un vero e proprio metaverso urbano, un innovativo hub in cui aziende, startup ed esperti di Gaming, Esports, Blockchain ed NFT faranno ...DuranteCity i visitatori potranno vivere esperienze digitali interattive e di realtà aumentata scoprendo gli scenari futuri in cui è possibile immergersi. L'evento, organizzato ... Gaming e Blockchain: al via Alassio GameChain City, il primo format democratico di Metaverso fisico urbano in Italia Savonese. “Tosca” al teatro Chiabrera, “Corriamo la Fionda” ad Albenga, lo spettacolo di aquiloni sulla spiaggia, il Mercato Riviera delle Palme e tante altre occasioni per divertirsi in compagnia all ...Dal 7 al 9 ottobre il centro della Città del Muretto diventerà un vero e proprio Metaverso fisico, un innovativo hub in cui aziende, startup ed esperti di Gaming, Esports, Blochain ed NFT, attraverso ...