Alan Sorrenti | età | moglie | figli | canzoni famose | Sanremo | dove vive | patrimonio | malattia | Instagram

Corriere della Sera

...sue esecrabili dichiarazioni sui vaccini ai tempi della pandemia) e infine per lo spazio dedicato alla musica il pubblico potrà cantare con i brani intramontabili di Dargen D'Amico e. ...- Voto 6,50 -ha ancora tanto da dire nel mondo del pop! Buon ritorno... Tripolare - Voto 6,50 - Una base breakbeat sulla quale raccontare le sue storie. Interessante... da ... Alan Sorrenti: «Vidi Eric Clapton a 16 anni ma non sapevo chi fosse. Manfredi non mi sopportava» Il cantante partenopeo Alan Sorrenti si è raccontato in una intervista rilasciata al Corriere della Sera: 'A Napoli volevo restarci il meno possibile'.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...