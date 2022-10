Alan Sorrenti | «Da ragazzo incrociavo Pino Daniele per le scale di casa | suonava con mia sorella»

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il Corriere della Sera intervista. Nato a Napoli da padre napoletano e madre gallese, ha pubblicato il suo primo album nel 1972. Il successo lo ha raggiunto nel 1977 con l’album «Figli delle stelle». Oggi esce il suo nuovo album, «Oltre la zona sicura». Ha 71 anni. Il 17 novembre, da Napoli, parte il suo tour. «La mia storia parte da Napoli, dove sono nato e in parte cresciuto. Lì mi sentivo uno straniero, mamma gallese, Gwendoline, detta Gwen, e papà napoletano, Francesco. Indossavo jeans e pellicciotto per mettere insieme le mie anime. In quella città volevo stare il meno possibile. Per fortuna spesso visitavo i nonni nel Galles. Eppoi mia madre lavorava alla Nato di Bagnoli, lì c’era il profumo dei dolci, la musica che arrivava dagli uffici… quando varcavo quei confini trovavo l’America. A 16 anni, per farmi imparare bene l’inglese, mi ...

quel Festivalbar lo vinse con Tu sei l'unica donna per me . Erano i suoi anni pazzi e dorati. Tagliati i capelli lunghi, rasata la barba e abbandonati i vestiti hippie per gli eleganti ...'Oltre la zona sicura'(14 ottobre) È uno dei ritorni dell'anno, nella musica italiana. Annunciato da un'apparizione al MiAmi e dal singolo Giovani per sempre (un titolo un programma), ... Alan Sorrenti: «Vidi Eric Clapton a 16 anni ma non sapevo chi fosse. Manfredi non mi sopportava» Alan Sorrenti lo aveva promesso: “il disco conterrà emozioni, visioni e magia”. Al terzo ascolto – ma non ne servivano così tanti, effettivamente – possiamo dire che la promessa è mantenuta. Che il su ...L’ingresso fu trionfale. Settembre 1979, l’Arena di Verona si accende per il Festivalbar. «Varcai l’entrata dentro una Rolls Royce decapottabile color sabbia. Era di un mio amico che aveva appena comp ...