Al via indagine per misurare la cultura della sostenibilità

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ai nastri di partenza la prima grandenazionale sulla diffusionein Italia. La ricerca è realizzata da Esg Culture Lab, osservatorio sul valore del capitale umano nella trasformazione sostenibile, creato da Eikon Strategic Consulting Italia, in collaborazione con il Gruppo Adnkronos. Il lavoro, che non ha precedenti a livello nazionale, serve ail coinvolgimento personale degli italiani e il giudizio sull’impegno di istituzioni, organizzazioni sociali e aziende per migliorare ladel Paese. Le indicazioni degli intervistati, infatti, offriranno strumenti per investire su quel capitale umano, considerato un fattore chiave di successo per la trasformazione delineata dagli obiettivi Sdgs – ...