Il Denaro

Intanto, sui siti di prevendita sono già disponibili i primi biglietti per ilestivo negli stadi di Marco Mengoni, che prenderà illa prossima estate. FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua ...Ilsarà animato dagli Ambassador protagonisti del programma "My Ami Superfan" che offre l'opportunità ai potenziali interessati, di scoprire e provare Citroèn Ami - 100% èlectric in un contesto ... Al via il tour siciliano dedicato ai proprietati di Citroèn Ami - Ildenaro.it ROMA (ITALPRESS) - Un tour itinerante all'insegna dell'avventura e della mobilità sostenibile, dedicato a tutti gli appassionati proprietari di ...ROMA (ITALPRESS) - Un tour itinerante all'insegna dell'avventura e della mobilitàsostenibile, dedicato a tutti gli appassionati proprietari di Citroën AMI, a cui faràvivere un'esperienza unic ...