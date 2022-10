Addio a Giovanni Di Pillo | è morto il celebre telecronista a 67 anni | voce storica del motociclismo

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tutti gli appassionati del Motorsport oggi sono sicuramente più tristi. Il mondo delha perso uno dei personaggi più noti e il riferimento è aDitoscanoa 67all’ospedale di Firenze, dove era ricoverato da tempo. Noto agli appassionati nel Mondiale Superbike, raccontando le gesta di centauri storici come Giancarlo Falappa, Noriyuki Haga, Troy Corser, Troy Bayliss e Max Biaggi, Diha rappresentato per diverse generazioni unanarrante inimitabile, capace di coinvolgere e di lasciare il segno. Non a caso era stato soprannominato “The Voice” e negli ultimi impegni lavorativi era stato anche lo speaker ufficiale all’Autodromo Internazionale del Mugello, descrivendo nel suo ...