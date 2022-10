A2a | Mazzoncini | ' il nuovo impianto di Giussago - Lacchiarella perfetto esempio di circolarità'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - Inaugurato l'di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti urbani realizzato da A2A Ambiente nel centro di. Presente al taglio del nastro l'Amministratore Delegato del Gruppo, Renatoche ha espresso grande soddisfazione per l'apertura dell'che consentirà di trattare opportunamente i rifiuti organici, nel pieno rispetto dei principi dell'economia circolare. “È il primodi produzione di biometano dal rifiuto umido urbano al gruppo ed apre la strada a tecnologie all'avanguardia - specifica l'AD del Gruppo - A2A si occupa sia di elettrone green che di molecola green, ossia biometano. Lato elettrone stiamo investendo in rinnovabili (siamo il secondo produttore del paese), ma vogliamo ...

... a beneficio della collettività e dell'ambiente - sottolinea Renato, amministratore delegato di- L'impianto di Lacchiarella rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso ...Per Renato, amministratore delegato di, 'L'impianto di Lacchiarella rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita e un'importante opportunità di sviluppo per ..."In A2A siamo la seconda azienda di produzione energetica del Paese e abbiamo, anche noi, dovuto riaprire una centrale a carbone a Monfalcone e una centrale a olio combustibile in Sicilia, ma non abbi ...Milano, 14 ott. (Adnkronos) - Inaugurato nel centro di Giussago-Lacchiarella, il nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti urbani realizzato da A2A. Oltre ...