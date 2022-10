A Costa Serina tre nuovi appartamenti protetti | accoglieranno soggetti fragili

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 ottobre 2022). Sono pronti ad accogliere iinquilini i tredi ALP Life a. Si chiama Casa “famiglia Speranza” la struttura sita in via Belvedere 13 che sarà inaugurata sabato 15 ottobre alle 10.30 alla presenza del sindaco Fausto Dolci e del parroco, don Fulvio Agazzi. Le tre unità abitative si inseriscono all’interno della proposta del Gruppo IN, nata per favorire l’inclusione sociale attraverso progetti comuni e un percorso completo di opportunità che vede dall’iniziale progetto di cura in strutture residenziali la possibilità di sperimentare l’autonomia in appartamento e nel mondo del lavoro, fino al ritorno a casa. Da sabato gli alloggi a disposizione delle cooperative del Gruppo IN per progetti di Residenzialità Leggera e ...