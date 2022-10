A cooler climate | un mondo perduto e i ricordi di James Ivory

... e il 94enne James Ivory, premiato alla carriera alla Festa del Cinema di Roma, dove ha presentato il suo documentario A. Ecco dunque alcune foto dal red carpet della prima serata ...Per questa edizione della Festa del Cinema di Roma ha portato in dono un documentario autobiografico , A, realizzato insieme a Giles Gardner dopo la scoperta di una serie di scatole ...Ivory realizza un piccolo documentario dal sapore nostalgico in cui ripercorre il suo viaggio in Afghanistan del 1960.La recensione di A Cooler Climate, il film diretto e scritto da James Ivory, tra le proiezioni speciali della Festa del Cinema di Roma 2022 ...