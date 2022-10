“5AM Paradise” | l’album di Old Sea Brigade | la tracklist

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tra storytelling carico di emozioni, synth retro e chitarre indie-folk-pop, ‘5AM’ è il nuovo album, il terzo, del musicista e produttore americano In arrivo il 28 ottobre, ‘5AM‘ è il nuovo melodico e memorabile album di Old Sea, il successore dell’acclamato ‘Motivational Speaking’ pubblicato lo scorso anno, con il quale l’artista si è aggiudicato i plausi di importanti media musicali tra cui SPIN che lo annovera tra i migliori musicisti del 2021. La scrittura di ‘5AM’, terzo album per Old Sea, è iniziata durante il tour di ‘Motivational Speaking’, per poi proseguire nella profondità delle montagne della Carolina del Nord, dove l’artista ha costruito il proprio studio ed ha dato vita a dieci originali e vibranti tracce, tra storytelling carico di emozioni, ...

