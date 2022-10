Zelensky | uso armi nucleari da Putin dipende da risposta Europa

(Di giovedì 13 ottobre 2022)userebbe le"solo se sapesse che non ci saranno conseguenze per lui dopo l'uso". E' quanto sostiene il presidente ucraino, Volodymyr, in un'intervista alla Zdf tedesca. "...

Putin userebbe le armi nucleari "solo se sapesse che non ci saranno conseguenze per lui dopo l'uso". E' quanto sostiene il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Zdf tedesca. "Il rischio che la Russia utilizzi armi nucleari dipenda direttamente da quanto saranno dure le conseguenze per la Russia". La tensione non si ferma: la guerra in Ucraina prosegue tra minacce, morti e accuse. Oggi l'incontro tra Putin ed Erdogan ad Astana.