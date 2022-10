Zelensky | “No a diplomazia con Russia finché armi parlano”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Laè uno strumento “possente” ma non ci può essere“le”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr, dopo la condanna dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite all’annessione di quattro regioni ucraine alla Federazione Russa. Intervenendo all’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, il capo di stato ucraino ha detto che la“va il più possibile isolata diplomaticamente”, af“la comunità russa si renda conto e paghi un prezzo alto per questa aggressione, in modo che la società inizi a fare pressione sulla loro leadership militare e politica”. “Soprattutto, la società russa dovrebbe capire che, d’ora in poi, è la società di uno stato terrorista e, d’ora in poi, i confini dei paesi europei non sono più ...

L' Occidente - ha aggiunto - deve capire che le parole di sulla necessità di attacchi ...