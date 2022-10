Zelensky chiede ancora armi E le vuole da Italia e Francia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr, ha affermato chiaramente che attende altri aiuti militari da parte dell’Occidente. Un messaggio rivolto, in particolare, all’, ma anche allaattende altre forniture dida“Sinceramente abbiamo il 10% di quanto ci serve per difenderci”, ha dettointervenendo all’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa dicendosi “contento che i primi rifornimenti per la difesa aerea siano arrivati ieri dalla Germania, che è uno dei soli 5 paesi che producono quanto ci serve per difendere i nostri cieli”. Poi, il presidente ucraina ha inviato un messaggio chiaro a due Paesi: “Ci aspettiamo passi importanti dall’e dalla”, ...