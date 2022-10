Zelensky chiede ancora armi E le vuole da Italia e Francia

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr, ha affermato chiaramente che attende altri aiuti militari da parte dell’Occidente. Un messaggio rivolto, in particolare, all’, ma anche allaattende altre forniture dida“Sinceramente abbiamo il 10% di quanto ci serve per difenderci”, ha dettointervenendo all’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa dicendosi “contento che i primi rifornimenti per la difesa aerea siano arrivati ieri dalla Germania, che è uno dei soli 5 paesi che producono quanto ci serve per difendere i nostri cieli”. Poi, il presidente ucraina ha inviato un messaggio chiaro a due Paesi: “Ci aspettiamo passi importanti dall’e dalla”, ...

Il governatore ad interim della regione di Kherson, Vladimir Saldo,a Mosca di evacuare la ... non risponderebbe con l'atomica a bombe nucleari tattiche russe sul territorio di Voloymyr...da circa 20mila unità satellitari - il progetto Starlink - donati in settembre all'Ucraina e... le tensioni globali: cosa c'è da sapere Tensioni nucleari - Le paure diAttacco in Crimea ...In una sessione storica a Strasburgo, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa - organizzazione internazionale fondata nel 1949 - ha chiesto ai 46 Stati membri di riconoscere la Russia come "re ...Sinceramente, abbiamo il 10% di quanto ci serve per difenderci dagli attacchi aerei. Per chiarire quanto urgente sia il momento per l’Ucraina, di fronte al Consiglio d’Europa Volodymyr Zelensky usa… L ...