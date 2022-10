Zaccheroni | Juventus da ricostruire Napoli | Milan e Lazio per la lotta Scudetto' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 13 ottobre 2022) A RadioCentrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Alberto, allenatore Di seguito le sue dichiarazioni: "Il 3-4-3 lo fanno pochi perché, nel tempo, l’hanno adottato tutti. Io schieravo 4 centrocampisti, adesso l’hanno trasformato in un 3-5-2, noi difendevamo con uno in più gli avversari, adesso indipendentemente dagli altri, diventano 5. -afferma- Amoroso arrivò come 10, fu una lite infinita, non aveva le caratteristiche per giocare così in Italia, se avessi avuto Diego, avrei costruito la squadra su di lui.? Guardando le mie dichiarazioni delle ultime settimane, ho detto che laè da, non è costruita. È una squadra che non fa difesa, non marca, non fa attacco, nessuno salta ...