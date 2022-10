Xiaomi | nuovo condizionatore contro il caro energia | efficiente in pochi secondi ed antibatterico

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022), multinazionale cinese che non ha bisogno di presentazione alcuna, ha lanciato sul mercato undavvero interessante. Nel dettaglio, come riferito da Gizchina.it, si tratta delloMijia Air Conditioner 2 HP, unin grado sia di raffrescare quanto di riscaldare una stanza di dimensioni moderate, e in modo rapido ed efficace., 11/10/2022 – Computermagazine.itStiamo parlando del modello “più grande” rispetto allanciato sul mercato durante lo scorso mese di agosto, e che presenta un design come da marchio di fabbrica davvero minimale, con tanto di dettagli in oro rosa che rendono il prodotto decisamente elegante e di classe. Per quanto riguarda le sue specifiche tecniche, ...