Xi e il destino della Cina Il Congresso del Pcc oltre la cronaca Il live-talk della rivista Formiche

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Quali dinamiche emergeranno dal XXdel Partito comunista cinese, Pcc? L’incontro quinquennale di questa domenica è importante per inquadrare il futuro di Xi Jinping (e non solo). Come cambieranno gli equilibri interni e la politica estera del Dragone? La difficile congiuntura economica con cui lasi affaccia alavrà ripercussioni negative sulla sua proiezione internazionale? Quel che è certo è che al termine di questo appuntamento si definirà una nuova leadership per il Partito e che Xi dovrebbe assicurarsi un terzo mandato. Prima di lui, l’unico leader ad aver raggiunto questo traguardo fu solo il Grande Timoniere, Mao Tze Dong. Tenteremo di analizzare l’impatto mediatico e l’importanza deldel Pcc per il futuro di Xi Jinping, e per gli equilibri interni ed esterni alla ...