X Factor | ricordate il vincitore della quarta edizione? Ecco che fine ha fatto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 13 ottobre 2022) In occasione delle nuove puntate di X, ripercorriamo le edizioni precedenti del talent show:chi ha vinto laQuesta sera sarà trasmessa la seconda e ultima puntata dei Bootcampsedicesimadi X. La settimana prossima toccherà alle Last Call e poi, finalmente, inizieranno le dirette. Come nelle settimane precedenti, ripercorriamo la storia dell'italiana del famoso talent show, citando i campioni delle varie edizioni che si sono tenute in questi anni. Se abbiamo parlato dei vincitoriprima eseconda, gli Aram Quartet e Matteo Becucci, ci sembra inutile parlare delterza ...