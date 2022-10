X Factor 2022 | le anticipazioni della quinta puntata del 13 ottobre

Leggi su tpi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) , Bootcamp Torna Xcon lanuova edizione in onda questa sera, 13, alle ore 21.15. Tante le novità a cominciare dalla giuria e dalla conduttrice. Al tavolo dei giudici troviamo Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, mentre la conduttrice è Francesca Michielin. “Aspettavo questo momento, ho sempre vissuto in maniera traumatica la mia dipartita dal programma. Appena il terreno è stato propizio, non ho esitato”, ha raccontato Fedez. “Provo un’emozione fortissima, mi sembra di rivivere quello che ho vissuto a suo tempo, sono passati dieci anni ma il palco di Xti fa sempre venire i brividi”, ha raccontato Michielin. Ma vediamo insieme ledi ...