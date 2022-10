WWE | Volano gli ascolti di NXT | migliori dati del 2022

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L’episodio di martedì sera di WWE NXT ha registrato una media di 737.000 spettatori su USA Network, con un aumento del 17,9% rispetto alla settimana scorsa. Si tratta del maggior numero di spettatori per lo show dal 26 ottobre 2021, quando si è svolto l’Halloween Havoc dell’anno scorso. Nella fascia demografica 18-49, NXT si è piazzato al 14° posto nella classifica delle trasmissioni via cavo, con un rating di 0,15. Si tratta di un aumento del 15,4% rispetto alla settimana scorsa. La classifica è stata dominata dalla copertura dei playoff della MLB su TBS e FS1 e c’è stata anche una dura concorrenza sportiva con la serata di apertura della stagione NHL su ESPN. Glidi NXT sono stati pari o in crescita rispetto alla settimana scorsa in tutte le categorie. L’incremento maggiore è stato registrato tra i maschi 12-34, che hanno ottenuto un aumento del ...