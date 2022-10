Wolverhampton | ecco perché Lopetegui ha detto 'no'

Dopo la rinuncia di Lopetegui ilva a caccia del nuovo allenatore.chi è in pole per gli inglesi Prosegue in casala ricerca del nuovo tecnico undici giorni dopo l'esonero di Bruno Lage. Steve Davis ......al ritorno allo Stamford Bridge in occasione del match di Premier League tra Chelsea eha ricevuto una standing ovation dei suoi ex tifosi nel momento in cui ha lasciato il campo....Dopo la rinuncia di Lopetegui il Wolverhampton va a caccia del nuovo allenatore. Ecco chi è in pole per gli inglesi Prosegue in casa Wolverhampton la ricerca del nuovo tecnico undici giorni dopo l’eso ...Lopetegui ha rifiutato la proposta del Wolverhampton, che ha trovato il prossimo nome per sostituire Bruno Lage ...