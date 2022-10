Vanity Fair Italia

Sono solo alcune delle foto premiate dalOf The Year 2022, il più prestigioso concorso di fotografia naturalistica al mondo. A vincere la 58esima edizione è stata l'americana ...Con un topo quercino a caccia di una falena immortalato nel vallone di Clavalité, ai confini del Parco naturale del Mont Avic, è stato premiato con una menzione d'onore alof the year, l''Oscar' della fotografia naturalistica. Lorenzo Shoubridge è uno dei due italiani a cui è andato l'ambito riconoscimento nell'edizione 2022 del concorso promosso ... Wildlife Photographer of the Year 2022: le foto più belle della natura WELCOME to Behind the Lens, a feature that shines a light on the talented photographers in our St Helens Star Camera Club group.This poignant moment, titled "Ndakasi's passing", was captured by Brent Stirton, a Durbanite now working in New York.