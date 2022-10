Voto La Russa presidente del Senato | Terzo Polo respinge accuse

Oltre ai voti per Laci sono state 66 schede bianche, mente 2 voti sono andati alla senatrice ... Le richieste di Forza Italia Terminato il, ha ricercato di ricucire lo strappo Silvio ...AGI - I conti non tornano: i voti per Ignazio Lasono più di quelli preventivati e a disposizione della maggioranza di centrodestra. E così, ... Per il segretario Pd, Enrico Letta, 'ildi oggi ...Governo, le ultime news: La Russa-Molinari, al voto per le presidenze delle Camere di Stefano Baldolini e Alessandra Paolini (ansa) Via alla XIX legislatura. L'intesa… Leggi ...Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Ancora temporali sull'Italia, poi torna l'anticiclone africano Fascicolo Sanitario elettronico, al via l'implementazione in tutte le re ...