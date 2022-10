Voto La Russa presidente del Senato | i sospetti di M5S

Il presidente americano Joe Biden ommentando ildell'Onu che ha condannato le annessioni da ...- Perché il ponte Kerch è un simbolo per Putin - Chi c'è dietro Inchiesta esclusiva - La spia...Oltre ai voti per Laci sono state 66 schede bianche, mente 2 voti sono andati alla senatrice ... Le richieste di Forza Italia Terminato il, ha ricercato di ricucire lo strappo Silvio ...Governo, le ultime news: La Russa-Molinari, al voto per le presidenze delle Camere di Stefano Baldolini e Alessandra Paolini (ansa) Via alla XIX legislatura. L'intesa… Leggi ...Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Ancora temporali sull'Italia, poi torna l'anticiclone africano Fascicolo Sanitario elettronico, al via l'implementazione in tutte le re ...