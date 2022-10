Votazioni presidenze Parlamento | nulla di fatto alla Camera | Forza Italia non vota al Senato

...Segre ha ripetuto per due volte l'invito agli assenti a votare e ha dunque chiuso le15 ... 2 ore fa La diretta dal nuovo Parlamento: si vota per ledi Camera e Senato 2 ore fa ...... ha detto no a tutte le richieste dell'ex cavaliere ma, soprattutto, ha anteposto ledi ... In aula sono iniziate le, dopo la riunione della Giunta per il regolamento. Italia Il ...Se il nuovo presidente non fosse eletto alla prima chiama, si procederebbe con una seconda votazione, sempre a maggioranza assoluta di 104 senatori su 206. In caso di fumata nera anche alla seconda ...Alla prima votazione in Senato per l'elezione del presidente viene raggiunto il quorum: Ignazio La Russa è eletto seconda carica dello Stato. Applauso e ...