Volley | Mondiali 2022 | Marina Lubian | “Loro brave in tutto | noi potevamo fare meglio”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il cammino delle azzurre aisi ferma in semifinale. Il Brasile gioca una partita al limite della perfezione superando con il punteggio di 3-1 un’Italia che aveva avuto anche una palla per andare in vantaggio sul 2-1 al termine del terzo set. Inevitabile la tristezza e l’amarezza sul volto delle giocatrici a verdetto ormai espresso, dovendo dire addio ad un sogno di vittoria Mondiale che dovrà essere ancora una volta rimandato. La prima a parlare ai microfoni della RAI è stata la centrale, titolare nelle ultime partite e autrice anche oggi di una prestazione solida. Queste le parole della 22enne: “Ovviamente speravamo in un altro risultato masono state davvero. Noiun po’ma va dato a ...

APELDOORN " La maledizione del Brasile. Sembrava un incidente di percorso la sconfitta al tie - break nel girone di Rotterdam, ma era solo il preludio dell'eliminazione dai. Avvenuta in maniera amarissima, per Egonu e compagne, ma assolutamente limpida perché le verdeoro sono state superiori nella semifinale di Apeldoorn che le proietta verso la finale di sabato ...Semifinale deidi pallavolo Italia - Brasile, il video del punto che condannato le Azzurre alla ...Le sudamericane dominano e si regalano l'atto conclusivo contro la Serbia. Azzurre deludenti: adesso c'è la 'finalina' per il bronzo contro gli USA ...