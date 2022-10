Volley | Mondiali 2022 | Anna Danesi | “Il terzo set ci ha tagliato le gambe | non siamo riuscite a giocare come volevamo”

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il sogno Mondiale dell’Italia si ferma in semifinale. Sarà il Brasile ala finale per la medaglia d’oro contro le Campionesse in carica della Serbia, mentre le azzurre sfideranno gli Stati Uniti per il bronzo. Una partita giocata alla perfezione dalle sudamericane, contro un’Italia lontana dalla migliore forma. Grande rammarico per unset sfuggito nel finale che avrebbe potuto scrivere una storia completamente diversa. La centrale, autrice di un Mondiale eccezionale, ha parlato ai canali ufficiali della Federfemminile, bestia nera Brasile: una brutta Italia si arrende 1-3. Egonu spreca tanto Queste le sue parole: “La rimonta non capitalizzata nelset ci ha un po’le. Di ...